مصر | ننشر أسماء 31 متهما مخلى سبيلهم بقضية "الصفافير" بتدابير احترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء 31 متهما مخلى سبيلهم بقضية "الصفافير" بتدابير احترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي إخلاء سبيل 31 متهمًا بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وذلك بتدابير احترازية في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"الصفافير".

وهم كل من:

1- محمود حامد أحمد محمد

2- عبد الله على محمد محمد

3- أحمد منصور أحمد أحمد

4- معاذ أحمد سعيد محمد

5- محمد مصطفى عبد السلام

6- عبد الله كامل السيد

7- أحمد حمدى محمد

8- محمد هشام محمد

9- محمود طلعت عبد التواب

10- عز محروس محمد

11- محمد فتحى محمد

12- محمد جمال محمد

13- أحمد سيد سيد

14- محمد السعيد عبده قناوى

15- عمرو إبراهيم جمعه عبد الواحد

16- محمود عشري السيد مرسي

17- سعيد بدر الدين على

18- أحمد عبد الفتاح السيد

19- محمد خالد محمد فتحى

20- ضياء الدين طارق محمود

21- كريم محمد السيد عمر

22- صابر سعيد شديد محمد

23- محمد إبراهيم سالم

24- عمر عبد الفتاح عبد المقصود

25- أحمد خالد مرتضي

26- محمود محمد سليمان

27- جمالات محمود عطيه

28- معتصم محمد خليل

29- محمد حمدى محمود

30- إسلام حلمى عثمان

31- محمد أحمد عارف الحداد

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

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وأسندت النيابة إلى المتهمين أيضًا ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.

