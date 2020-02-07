مصر | حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحافظة الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحافظة الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات بمنطقة العمرانية غرب المحافظة.

وشملت الحملة شارعي الشعب وجمال الدين الأفغاني، وتم رفع إشغالات تعيق حركة المارة والسيارات على الطريق، ومصادرتها والتحفظ عليها داخل مخزن الحي.

وفي نطاق حي شمال الجيزة، واصل رجال المرور بقيادة اللواء محمود عبد الرازق حملات رفع السيارات المتهالكة من الشوارع.

وشن مسئولو المرور، بالتنسيق مع الحي حملات في شارع القومية بمنطقة المنيرة الغربية في إمبابة، وشهدت رفع عدد من السيارات المتهالكة وإزالة المخالفات.

