أخبار مصر | بأغلبية ساحقة.. مصر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي لـ2020-2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأغلبية ساحقة.. مصر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي لـ2020-2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن فوز مصر من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢.

وقال، في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة " تويتر": "مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.. مصر تفوز من الجولة الأولى باغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي"‬⁩.

وتتواصل اليوم في أديس أبابا أعمال الدورة العادية لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقى برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.