أخبار مصر | تأجيل العمومية الطارئة لنقابة الأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل العمومية الطارئة لنقابة الأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور حسين خيري، النقيب العام للأطباء، عن تأجيل الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة المقرر اكتمالها بتسجيل 1000 عضو، على أن تعقد بعد أسبوعين.

وكان من القرر أن تناقش الجمعية العمومية الطارئة تداعيات حادث طبيبات المنيا، الناتج - وفق تعبير النقابة - عن التعسف الإداري، حيث جاء الدعوة للعمومية بناءً على الطلب المقدم من 220 طبيبا، على خلفية الحادث الذي تعرضت له 15 طبيبة، ونتج عنه مصرع ثلاث وإصابة 12، أثناء توجهن للتدريب في برنامج مبادرة "صحة المرأة" بمعهد التدريب في القاهرة، منصف يناير الماضي.