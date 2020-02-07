أخبار مصر | "دول مش حرامية".. هشام يونس: سعيد حسني منع موظفي الإدارة المالية من الدخول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دول مش حرامية".. هشام يونس: سعيد حسني منع موظفي الإدارة المالية من الدخول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المدير الإداري للنقابة سعيد حسني قام بمنع جميع موظفي الإدارة المالية من دخول النقابة لإنهاء أعمال الميزانية اليوم الجمعة، رغم إخطاره كتابيًا للسكرتير العام محمد شبانة، ورغم موافقته شفويًا للمدير المالي.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مدير أمن الشركة أكد له في اتصال هاتفي، أن سعيد حسني طلب منه منع دخول أي موظف إلا باتصال منه، وقام موظفو الإدارة المالية بالاتصال به وبالسكرتير العام دون رد، وبعد أكثر من ساعة من وقوف الموظفين دخلوا بعد أن قال لمسؤول بشركة الأمن "دول مش حرامية غسيل ومش من حق حد منعهم من الدخول".

وتابع: "الممنوعون بينهم موظفة حامل في ظروف صحية حرجة يعلمها جميع أعضاء المجلس، والواقعة مهداة لكل أعضاء المجلس الذين يدافعون عن بقاء سعيد حسني رغم كل الكوارث التي يرتكبها".