أخبار مصر | "الأطباء" تمد التسجيل بـ"العمومية الطارئة" لمدة ساعة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تمد التسجيل بـ"العمومية الطارئة" لمدة ساعة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، عن مد التسجيل لحضور الجمعية العمومية الطارئة حتى الساعة الثانية ظهرا، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وتوافد الأطباء، في العاشرة صباحًا، على دار الحكمة في شارع قصر العيني مقر النقابة، للتسجيل بالحضور في الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها اليوم.

وتناقش الجمعية العمومية الطارئة تداعيات حادث طبيبات المنيا، الناتج -وفق تعبير النقابة- عن التعسف الإداري، حيث جاءت الدعوة للعمومية بناءً على الطلب المقدم من 220 طبيبًا، على خلفية الحادث الذي تعرضت له 15 طبيبة، ونتج عنه مصرع ثلاث وإصابة 12، أثناء توجههن للتدريب في برنامج مبادرة "صحة المرأة" بمعهد التدريب في القاهرة، منتصف يناير الماضي.