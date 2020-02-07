شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي «الوزراء» يُصدر أول تقارير «سلسلة الحصاد الأسبوعي» للمجلس (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً استعرض من خلاله الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 31 يناير حتى 6 فبراير 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات الصادرة عن الاجتماع الأسبوعي، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، هذا بجانب ما قام به رئيس الوزراء من أنشطة، وذلك على مدار الأسبوع.

وأشار الإنفوجراف، إلى أنه تمت الموافقة على 16 قراراً تم اصدارها خلال الاجتماع الأسبوعي، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، هذا إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، بالإضافة إلى موافقته على مشروع قرار بشأن منحة الحكومة الكورية لمشروع «تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري».

إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كما تضمنت القرارات بحسب الإنفوجراف الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي على توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية، وتوقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الأعمال العام، وقطاع الكهرباء، والهيئة العامة للبترول، لتسوية أصل المديونيات بينها، بالإضافة إلى اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.

ووفقاً للانفوجراف، شملت القرارات أيضاً، السماح للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاقد لاستئجار مقر إداري لها، بمدينة نصر، والموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الإسكان والكهرباء وشركة أكوا باور، للبدء في مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، كما تم اعتماد قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها بتاريخ 27/1/2020.

وأضاف الانفوجراف، أنه تمت الموافقة على إجراءات التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع؛ بشأن تركيب أثاث مكتبي لمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بشأن اختصاصات نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، بينما وافق المجلس كذلك على التعاقد مع إحدى شركات الأدوية الأجنبية؛ لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه.

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وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ أعمال تأهيل لبعض الترع ببني سويف، للشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف، وكذلك الموافقة على التعاقد مع الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وترسية توريد الوجبات المدرسية من البسكويت عليها، فضلاً عن الموافقة على توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، لفض التشابكات المالية بينهما.

إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

وبشأن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء، أشار الإنفوجراف، إلى أنه تم عقد 7 اجتماعات، تشمل الاجتماع الأسبوعي، والذي تناول عرض رؤية المؤسسات الدولية لمصر، ونتائج معرض الكتاب ومشروع المونوريل ومشروع الدراجات التشاركية والاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك الاجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة جهود تطوير شركات حلج وتجارة الأقطان، فضلاً عن الاجتماع الذي عُقد مع وزيرة الصحة لمتابعة خطوات عودة المصريين الراغبين من الصين.

كما تم استعراض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمتابعة موقف تعامل المنظومة مع الحالات الطبية، وكذلك الاجتماع مع رئيس المركز المعلومات، لاستعراض الإصدار الثاني من التقرير الأسبوعي «مقتطفات تنموية»، فضلاً عن الاجتماع مع وزيرة التضامن لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة، بالإضافة إلى الاجتماع مع وزيرة التخطيط، ووزير النقل، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، وذلك لمتابعة جهود توطين صناعة السكك الحديدية والمترو في مصر.

أما على صعيد اللقاءات مع رئيس مجلس الوزراء، فبحسب الإنفوجراف، تم تنظيم 6 لقاءات، تتضمن لقاءه مع عضو مجلس إدارة البنك الاتحادي الألماني لتعزيز التعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك لقاء مع مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي للتعرف على أولويات الحكومة المصرية للمشروعات التي ترغب في زيادة حجم التمويل المخصص لها، فضلاً عن لقاء مع المستشار الفيدرالي السويسري لشئون الاقتصاد والبحث والتعليم لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في عدة مجالات.

وأوضح الإنفوجراف، أن رئيس مجلس الوزراء التقى أيضاً بنواب دمياط لاستكمال سلسلة اجتماعات رئيس الوزراء مع أعضاء البرلمان، كما التقى بوفد البنك الدولي المعني بتقرير تيسير أداء الأعمال للإطلاع على نتائج الدراسات المتعلقة بتقرير ممارسة الأعمال والمجالات التي أحرزت فيها مصر تقدماً، فضلاً عن عقد لقاء مع رئيس مركز المعلومات لاستعراض تقرير حول التوجهات المستقبلية للتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فقد كشف الإنفوجراف، عن 5 أنشطة، تمثلت في متابعة هاتفية مع السفير المصرى بـ«بكين» لاستعدادات عودة المصريين الراغبين من الصين، كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق مصر السيادى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، هذا إلى جانب إهداء درع تكريم للمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل السابق.

وفي السياق متصل، شهد رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع إتفاقية بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لتنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة، وكذلك شهد أيضاً توقيع بروتوكول تعاون بين كل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، والمجلس القومى للشباب.