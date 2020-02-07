شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُرسل دليلاً استرشاديًا للمديريات والمستشفيات بشأن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت وزارة الصحة والسكان، دليلا إرشاديا لكافة مديريات الصحة والمستشفيات بالمحافظات، بشأن فيروس كورونا المستجد، وذلك مع بدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.

وتتضمن الإرشادات، إجراءات التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك تقييم الحالة وتصنيفها وأهم الإرشادات العلاجية وإجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات والإجراءات المعملية.

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وذكرت الوزارة، أن الحالات المشتبه لها هي أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة فوق 38 درجة، وكحة مع عدم وجود أسباب أخرى، ولكن مع وجود بعض الظروف منها مريض محجوز بالمستشفى له تاريخ من السفر إلى ووهان بالصين خلال 14 يوما قبل ظهور الأعراض، إلى جانب مريض محجوز بالمستشفى من العاملين بمجال الرعاية الصحية والذي يعمل في مكان رعاية مرضى الأمراض التنفسية الحادة والشديدة، أو مريض مخالط لحالة مؤكدة أو محتملة لفيروس كورونا المستجد خلال 14 يوما قبل بداية ظهور الأعراض، وتاريخ زيارة أو عمل في أسواق الحيوانات الحية في مدينة ووهان بالصين خلال 14 يوما قبل بداية ظهور الأعراض.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إصدار الدليل الاسترشادي من أجل توفير أداة مرجعية سهلة الاستخدام لتعريف حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتساعد جميع العاملين بمجال تقديم الخدمات الصحية والمتعاملين مع المرضى بالمستشفيات العامة والخاصة والعيادات الخارجية ووحدات الرعاية الأساسية، على تأدية عملهم بما هو مأمول للاكتشاف المبكر لحالات الإصابة بالفيروس، والإبلاغ عنها وكيفية التعامل معها، بما يضمن سرعة الاستجابة والسيطرة عليه، ومنع حدوث التفشيات الوبائية.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا شئ مقلق لطلاب المدارس، ناصحة أولياء الأمور أنه في حالة وجود ارتفاع في درجات الحرارة أو كحة يجب أن يلتزم المنزل لتحسن الحالة الصحية، مشيرة إلى أنه من المتوقع وفقا لمنظمة الصحة العالمية انحسار الفيروس خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.