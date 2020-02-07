شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 17 قرار إزالة على الترع والمصارف ضمن الموجه 15 بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الرى بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمراكز المحافظة بتنفيذ 17 قرار إزالة لتعديات على الترع والمصارف بنطاق المحافظة، ضمن الموجة 15 للإزالات.

وتم تنفيذ عدد ٦ قرارات إزالة بزمام هندسة صرف التحرير الجنوبى والتحدى على مصرفي عمر مكرم وأم صابر، تتضمن إزالة عدد ٢ سور من الأشجار وإزالة سور من الطوب والأسمنت، وإزالة عدد ٢ قنطرة، وذلك على مساحة إجمالي تقدر بنحو 5 آلاف متر بمعدات مديرية الرى وحماية أمنيه من مركز شرطه بدر، كما تم تنفيذ عدد 11 قرار إزالة لزراعات مخالفة على مساحة 119 مترًا مربعًا بتفتيش رى الحاجر بمركز أبو المطامير، وبحماية أمنية من مركز شرطة أبو المطامير، وذلك بمعدات الإدارة العامة لرى النوبارية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة على المجارى المائية وإزالة أى معوقات تعوق سريان الماء فى الترع والمصارف أو تعوق عمليات تطهير الترع والمصارف.

ومن جانبه قال المهندس عامر شكرى، مدير مديرية الرى بالبحيرة، إنه فى اطار ترشيد المياه وتعظيم الاستفادة المياه قامت فرق الصيانة بالادارة العامة لرى البحيرة بصيانة قاعدة ونش بوابة فُم ترعة رياح النوسا، ويجرى صيانة وترميم تباطين فرع ١٣ مرحله أولى البستان بهندسة البستان، ومتابعة استكمال أعمال غسيل وتطهير مجمع رقم ١ الإبراهيمية بمنطقه إيتاي البارود، وأعمال تجريف ترعة التسعمائة بهندسة رى ادكو، ورفع المخلفات والحشائش العائمة بالكيلو ٢٩ على ترعه المحمودية، وتطهير ونزع حشائش ترعة الحرفة بأبو حمص، وتجريف ترعه الكانوبية بهندسة رى ادكو.

قرارات إزالة على الترع والمصارف ضمن الموجه 15 بالبحيرة

قرارات إزالة على الترع والمصارف ضمن الموجه 15 بالبحيرة