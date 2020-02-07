شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الثانية من بطولة الجمهورية نصف ماراثون بشعار «مصر أمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «مصر امان» شهد اللواء علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، انطلاق النسخة الثانية من بطولة الجمهورية نصف ماراثون سيدات ورجال على مسافة 21 كيلو متر، صباح اليوم الجمعة، وبحضور الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، وأحمد حمزة، مدير البطولة ورئيس اللجنة الفنية للاتحاد بالأقصر والقيادات الأمنية، ومندوبو الأندية والمحكمين ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

بدأ السباق من أمام معبدحتشبسوت مروراً بالمسار السياحى وبمشاركة 270 رياضى، على ثلاث مراحل الاولى 3 كيلو متر بـ70 متسابق، 10 كيلو متر بـ 80 متسابق، 21 كيلو متر بـ 120 لاعب. وسيكون الحفل الختامى وإعلان نتائج السباقات وتوزيع الجوائز الرابعة عصر اليوم في مركز شباب البعيرات.