شكرا لقرائتكم خبر عن فهمي عمر يُهدي درع التفوق لـ63 طالبًا بمختلف مراحل التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الإذاعي الكبير فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، ورئيس لجنة ضبط الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى للإعلام، ٦٣ طالباً وطالبة من المتفوقين دراسيًا في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وخريجي الكليات، للعام الثاني على التوالي. ومنح الإذاعي الكبير، الطلاب المتفوقين في جميع المراحل التعليمية، درعاً ومبلغاً مالياً، في حفل رسمي بقرية الرئيسية بنجع حمادي، بحضور عدد من القيادات الشعبية.

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وقال الإذاعى القدير فهمى عمر رئيس الإذاعة الاسبق، إن هذه الجائزة الهدف منها حث الشباب والفتيات من أبنائنا الطلاب على التفوق والإجادة، مشدداً أن العلم يرفع مكانة البشر، ويؤكد على الإعادة والتميز والقدرة على مواجهة التطور الكبير الحادث على مستوى العالم.

وأضاف أن التوسع في التعليم بجعلنا قدوة امام مجتمعنا، ويجعلنا مورثين للعلم ويجعل أبنائنا قادرين على التطور والإجادة في كافة المجالات العلمية، ويزيد من قدرتهم على التفوق والتميز في البحث العلمى، لافتاً إلى أنه حان الوقت لمحاربة الأمية والقضاء عليها من خلال عمل لجان بالقرى لتكريم المتفوقين من أجل رفع المجتمعات الصعيدية ودعمها من خلال أبنائها.

واستخلف الإذاعى الكبير الجميع بأن يسعوا في طريق الخير والتعليم، داعيا الله أن يكرم في العام المقبل أضعاف ما كرمه هذا العام وأن ذلك يجعله سعيداً برؤية أبنائه وتلامذته، مشدداً على امتداد الجميع لتكريم المتفوقين لزيادة الروابط والأواصر وخدمة المجتمع، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها ويجعلهم دائما في مصاف التقدم والتميز.