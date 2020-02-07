شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لينين الرملي عن 74 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي، الجمعة، الكاتب الكبير، لينين الرملي، الجمعة، عن 74 عاما، بعد صراع مع المرض. وكتب الفنان محمد محسن في حسابه على «تويتر»: «رحل عن عالمنا اليوم الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي أحد العلامات البارزة في المسرح المصري والعربي. البقاء لله».

وكتبت الإعلامية منى سليمان في حسابها على «تويتر»: «عندما نتذكر معظم الضحكات التي رافقتنا في طفولتنا وصبانا سنجد أن لينين الرملي كان صانعا للكثير منها، وداعا».

يذكر أن لينين الرملي ولد في 18 أغسطس 1945، شكل مع الفنان محمد صبحي ثنائيا فنيا ناجحا، وقدم معه العديد من الأعمال المهمة منها مسرحيات «انتهى الدرس أيها الغبي» و«تخاريف» وفيلم «العميل 13». وأفلام «الإرهابي» و«بخيت وعديلة». ومن المسلسلات «هند والكتور نعمان» و«مبرك جالك ولد».