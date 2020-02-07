شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة 41 من قيادات «الحرية المصري» بالدقهلية بسبب «الفردية في اتخاذ القرار» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم 41 من قيادات حزب الحرية المصرى بالدقهلية، باستقالة جماعية من الحزب، بينهم أمين الحزب بالمحافظة، بسبب ما وصفوه بـ«الفردية في اتخاذ القرارات بالحزب». وأعلنت هيئة مكتب الحزب بالسنبلاوين، والمكونة من 35 قيادة، اليوم الجمعة، استقالتها جماعيا من الحزب اعتراضًا اتخاذ قرارات فردية دون الرجوع لأعضاء وقيادات الأمانات الفرعية.

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وقال أحمد ماهر جواد، أمين مساعد الحزب بالمحافظة، وأمين الحزب بالسنبلاوين، لـ«المصري اليوم»: «تقدمت باستقالتى أنا وجميع أعضاء هيئة مكتب السنبلاوين لحزب الحرية المصرى، وعددنا 35 قيادة في استقالة جماعية، وأخطرنا بها الحزب بالقاهرة، كما تقدم كل من نجيب المحمدى أمين الفلاحين بهيئة مكتب المحافظة، محمد صلاح السطوحى مسؤول الشؤون القانونية، والسيد سعيد مسؤول العلاقات العامة بالمحافظة، باستقالتهم أيضا وذلك احتجاجا منا جميعا على قيام الحزب باتخاذ قرارات فردية تمس الحزب دون الرجوع لقيادات وأعضاء الأمانات الفرعية مثل إقالة أمين تنظيم الحزب بأمانة الدقهلية على مقهى دون العرض على الأمانة أو الأمانات الفرعية».

وأضاف «جواد»: «للأسف يتم عمل تربيطات وتحالفات لانتخابات مجلس النواب والشورى دون الرجوع لنا كأمانات فرعية، وفوجئنا بوعود بضم شخصيات للقائمة بقرار فردى»، على حد قوله. وأشار إلى أن المهندس طارق عبده، أمين الحزب بالدقهلية، سبق وتقدم باستقالته من الحزب من أسبوع لنفس السبب.

استقالة 41 من قيادات حزب الحرية المصرى بالدقهلية

استقالة 41 من قيادات حزب الحرية المصرى بالدقهلية

ومن جانبه، قال المهندس طارق عبده، أمين الحزب بالدقهلية، لـ«المصري اليوم»: «أنا قدمت استقالتى من أسبوع تقريبا في هدوء بسبب سوء إدارة الحزب والفردية في اتخاذ القرارات دون الرجوع لأمانة المحافظات، ولكن للأسف فوجئت بإساءة بعض الأشخاص في الأمانة العامة لشخصى بعد استقالتى رغم استضافتى لأمانة الحزب بمكتبى وهذا التصرف دفع عدد كبير من قيادات الحزب للاستقالة»، مشيرا إلى استقالة أمينة الفتيات، وأمين المواطنة أيضا من الحزب، قائلا: «الحزب ينهار بالدقهلية بسبب الفردية في اتخاذ القرار والإصرار على شخصيات تضر بالحزب»: مضيفا: «أنا رجل أعمال وتعودت أن أدرس قراراتى وأنفذها وأكون مسؤول عنها دائما».