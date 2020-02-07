مطروح تفند شائعة عجز الخدمات الطبية بعد استقبال المصريين العائدين من الصين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت محافظة مطروح ما تردد من أنباء بشأن عجز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة مطروح، بعد تحويل مستشفى "النجيلة" المركزى كحجر صحى للمصريين العائدين من الصين، مُؤكدةً أن الخدمات الطبية بالمحافظة تعمل بكل كفاءة دون أى عجز، مُوضحةً أنه فور تخصيص المستشفى، لاستقبال أى حالات مشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا" من العائدين من الصين، فقد تم توزيع أطباء المستشفى على ثلاث وحدات صحية بالمنطقة، بعد تجهيزهم بالأجهزة الطبية اللازمة، لتقديم كافة الخدمات الطبية لأهالي مدينة النجيلة.

وأوضحت في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء بشأن الوحدات الصحية التى تم تجهيزها بمنطقة النجيلة، فقد تم تجهيز الوحدة الصحية القبلية بعدد 8 عيادات، منها 3 عيادات داخل الوحدة، بالإضافة إلى 5 سيارات طبية متنقلة بالخارج، كما تم تجهيز الوحدة الصحية بالمثاني بـ 4 سيارات طبية، هذا إلى جانب تجهيز الوحدة الصحية بالنجيلة البحرية، لتشمل 4 تخصصات منها 2 داخل الوحدة، و سيارتين طبيتين متنقلتين بالخارج، في حين تم توفير 7 سيارات طبية لخدمة أهالي مدينة سيدي براني، وكذلك توفير 7 سيارات طبية أخرى لخدمة أهالي مدينة السلوم مع استقبال المرضى فيها وتقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة، هذا إلى جانب توفير 25 سيارة إسعاف لمواجهة أي طوارئ على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى نقل مرضى الفشل الكلوي طبقاً للأيام المحددة لإجراء الغسيل بمستشفى مرسى مطروح العام، ومعهم الاعاشة و الاطمئنان عليهم حتى العودة.

وأهابت المحافظة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين.