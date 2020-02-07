شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. عدم استقرار بالأحوال الجوية والرياح تصل للعاصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من عدم الاستقرار تتعرض لها البلاد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة، مع وجود ارتفاع فى درجات الحرارة يصل 4 درجات يعقبه انخفاض ملحوظ فى الدرجات.

وينشر "دوت مصر" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وفترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى :

- عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى الأحد المقبل

- تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة

- نشاط الرياح قد يصل لحد العاصفة على بعض المناطق المكشوفة

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- إضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

- ارتفاع فى درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى على أغلب الأنحاء

- اعتبارا من يوم الجمعة 7 فبراير تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

- الانخفاض بالدرجات بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح

- تمتد الأمطار ليوم الأحد، تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية

- الأمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على شمال سيناء ومناطق من شمال الوجه البحرى

- الأمطار تكون متوسطة الشدة على باقى محافظات الوجه البحرى

- الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اعتبارا الجمعة حتى الأحد

تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة