فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة مجموعة من الأعمال والإصلاحات الجديدة بعدد من المحاور الحيوية، ومراقبة حركة السيارات بكاميرات، ونشر الخدمات المرورية لتصفية الكثافات المرورية الناتجة عن الأعمال أولا بأول. - تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة إصلاحات لعدد من الطرق الحيوية - منها : غلق شارع الهرم بسبب إنشاء محطات المترو بداية من منتصف الخميس الساعة 12 ص لـ 5 صباح اليوم التالى لمدة 3 أيام - غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى على مدار الـ 24 ساعة حتى 11 فبراير -غلق كوبرى 6 أكتوبر جزئيا لمدة 30 يوما من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً - تحويلات مرورية لمدة 3 أشهر Advertisements لإنشاء كوبرى للسيارات فى الأميرية على مدار 24 ساعة - غلق طريق الواحات الصحراوى جزئيا لمدة شهر على مدار الـ 24 ساعة - إنشاء محور ترعة الزمر لربط مناطق شمال وجنوب الجيزة على مدار الـ 24 ساعة يوميا -أعمال تطوير طريق مطار إمبابة لمدة 6 أشهر على مدار 24 ساعة -أعمال تطوير شارع ترعة عبد العال لمدة شهرين حتى شارع التحرير على مدر الـ 24 ساعة

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