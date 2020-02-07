الحكومة ترد على شائعة وقف البطاقات التموينية حال عدم تحديث بياناتها

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه تم طرح موقع "دعم مصر" منذ بداية شهر فبراير الجارى، لإضافة رقم الهاتف من خلال الموقع، لمن يرغب فى تحديث بيانات البطاقات التموينية، وإضافة رقم الهاتف، ثم إدخال رقم البطاقة التموينية، والرقم القومى لصاحب البطاقة، ويتم تحديد المحافظة، وتظهر بالنهاية خانة لإضافة رقم الهاتف ويتم إضافته والحفظ.

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كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تفيد بسماح وزارة التموين للوسطاء باستخراج البطاقات التموينية نيابة عن المواطنين، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لأي شخص وسيط باستخراج أو تحديث أو تجديد البطاقات التموينية نيابة عن المواطن، وأن استخراج البطاقة التموينية سواء كانت جديدة أو بدل تالف أو بدل فاقد، يكون من خلال مراكز الخدمة المتطورة ومكاتب التموين بمختلف محافظات الجمهورية بحضور صاحب البطاقة شخصياً، أو من خلال الدخول عبر موقع "دعم مصر" المعني بذلك، محذرة كافة المواطنين من التعامل مع أي شخص أو جهة غير معتمدة بهذا الصدد.

ويضم موقع "دعم مصر2020"، عدداً من الخدمات منها تسجيل التظلمات، وتحديث البطاقة التموينية إذا لزم الأمر، وقد تم إرسال رسائل قصيرة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، اعتباراً من أول شهر فبراير الجاري من خلال بونات الصرف تتضمن الدخول على موقع "دعم مصر، لتسجيل أرقام هواتفهم الخاصة باسم صاحب البطاقة أو رقم تليفون أحد الأفراد من الأسرة المستفيدين من الدعم، وربطها بالبطاقة التموينية، بهدف استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية، وناشدت الوزارة أصحاب البطاقات التموينية سرعة التسجيل برقم الهاتف، وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المواطنين.