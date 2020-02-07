شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول بين "الإنتاج الحربى" و"الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، توقيع بروتوكولين تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الأول تم توقيعه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والأكاديمية، والثانى تم توقيعه بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وكلية الهندسة والتكنولوجيا – فرع القاهرة التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

يأتى هذان التوقيعان فى إطارالتعاون المستمر بين الطرفين، وانطلاقًا من رغبتهما فى إرساء دعائم التعاون العلمى والبحثى بينهما، وزيادة التعاون في مجال التصنيع والتدريب ونقل التكنولوجيا، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي .

يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إلى التعاون فى مجال التدريب من خلال عقد دورات تدريبية مشتركة للعاملين بشركات الإنتاج الحربي والمتدربين بالأكاديمية بالإستعانة بالخبرات المتوفرة بالأكاديمية التى تعتبر بيت خبرة، وكذا مقومات شركات الإنتاج الحربي التى تسمح بالتدريب العملى على بيئة العمل ، كما سيتم التعاون بين الطرفين فى مجال إعداد دراسات الأثر البيئى للمشروعات التي يتم المساهمة في تنفيذها في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة ، إلى جانب تنفيذ البحوث العلمية ذات الاهتمام المشترك وكذا تحويل مخرجات البحث العلمي والأكاديمي إلي مشروعات صناعية .

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وبموجب البروتوكول الموقع بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وكلية الهندسة والتكنولوجيا –التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، سيتم التعاون في مجالات البحث العلمى وبرامج التدريب الطلابى وتنفيذ مشروعات التخرج والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة للدراسات العليا من خلال الزيارات المتبادلة وتقديم التدريب العملي بشركات الإنتاج الحربي لطلاب الأكاديمية.

وقد أوضح "العصار" أنه بموجب هذين البروتوكولين ستقوم وزارة الإنتاج الحربي بإتاحة التدريب الصيفى وتنفيذ برامج الزيارات العلمية لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وطلاب كلية الهندسة التابعة لها داخل مصانع وشركات الإنتاج الحربى للاستفادة بالإمكانيات العلمية والفنية المتوفرة بها من معامل وورش متطورة تخدم مختلف المجالات العلمية للطلاب، وذلك لتخريج طلاب مؤهلين لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل وقادرين على مواكبة التطور التكنولوجى ، كما أكد على التعاون المشترك بين الطرفين فى إجراء مشاريع التخرج وتطبيق الأفكار المبتكرة والمشاريع البحثية التى يكون لها مخرجات صناعية قابلة للتنفيذ والتي تهدف إلى ربط الجامعات المصرية ومخرجات التعلم بالصناعة وتخدم تحقيق أهداف الطرفين .

ومن جانبه أعرب أ.د / إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه وزارة الإنتاج الحربي والوحدات التابعه لها من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى بما تمتلكه من مقومات تكنولوجية وفنية يحتاجها الطلاب والدارسين لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الإستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل.

كما أوضح "عبد الغفار" أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ستقوم بموجب هذين البروتوكولين بالإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراة للدراسات العليا، كما سيتم تبادل إنتداب أعضاء هيئة التدريس المتميزين وإجراء البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية بصورة مشتركة، على أن تكون الأولوية للبحوث التطبيقية التى تهدف الى حل المشكلات الصناعية لربط البحث العلمى بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية اللازمة لشركات الإنتاج الحربي فى مجالات (السلامة والصحة المهنية – تشغيل ماكينات الـCNC- التمديدات الكهربية الحديثة – دراسات الجدوى لخطوط الإنتاج الجديدة- التسويق) .