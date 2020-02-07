شكرا لقرائتكم خبر عن فشل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للأطباء لعدم اكتمال النصاب القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، فشل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، والتى كان من المقرر لها، اليوم، الجمعة، ودعا خيرى الحاضرين للوقوف دقيقه حداد على أروح الطبيبات شهيدات حادث المنيا، متوجها بالشكر للحضور على تلبية الدعوة للجمعية العمومية.

وأضاف خيرى، خلال كلمته أن العدد يدل على التفاعل لكن كنا نرجوا أن يزيد، مشيرا إلى أن حادثة المنيا عرض من مرض مستمر وظهر فيها أمور تعسفية تجاه الأطباء، وهو الوضع غير المرضى للأطباء من شتي الجهات.