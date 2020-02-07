شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بمجلة مغربية عن كتاب الخشت "تطور الأديان" تؤكد تصديه للفكر الدينى الرجعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت حديثًا بالعدد الرابع عشر من مجلة يتفكرون التى تصدر عن مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، دراسة بعنوان "نحو نظرية جديدة في تطور الأديان"، وهى دراسة تحليلية في كتاب (تطور الأديان: نظرية جديدة في منطق التحولات) للدكتور محمد عثمان الخشت أستاذ فلسفة الدين والمذاهب الحديثة والمعاصرة ورئيس جامعة القاهرة.

وتتناول الدراسة التى أعدها الدكتور غيضان السيد أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة بني سويف، أهمية كتاب "تطور الأديان" فى حقل الدراسات الدينية، حيث يقدم الكتاب رؤية جديدة تفكك وتتجاوز التصور الشائع لمقولة أن الدين ظاهرة لا تخضع للتطور، وتتصدى بالنقد لرؤية التطوريين القائلة بأن الدين ظاهرة بشرية مطلقة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ،على أن الدين يتطور تبعًا لتطور الوعى الإنسانى فى التاريخ، لكنه يظل وحيًا إلهيا فى منشئه، وأن الرسالة الإلهية تتقدم عبر التاريخ مواكبة لتطور الوعى الانسانى.

وتناقش الدراسة، الفكرة الجوهرية التى تناولها الكتاب فى فصوله الأربعة، وهى محاولة الكشف عن سر التحول فى الوعى الدينى من الكثرة إلى الوحدة، ومن الشرك إلى شبه التوحيد، ومن شبه التوحيد إلى التوحيد، ومن التوحيد غير التنزيهى إلى التوحيد الواضح الخالص لله رب العالمين بوصفه ليس كمثله شئ.

وأظهرت الدراسة أن تطور الأديان الذى يقصده الدكتور الخشت في كتابه، هو التطور المحكوم بمنطق التطور العقلى، وبالتالى نجح فى أن يضع الأديان في تطور عقلى يتفادى مآزق نظرية التطور التاريخي أخطأت في قولها بأن الدين ظاهرة إنسانية خالصة، حيث يتبع الدكتور الخشت منهج دراسة تطور الأديان وتحولاتها في الوعي والعقل الإنساني لا في التسلسل التاريخى، وهو المنهج الذي يسير من الكثرة إلى الوحدة، ومن المحسوس إلى المعقول، ومن العينى إلى المجرد، حيث المثلث الذي يعكس قمة التطور الديني المتمثل في الواحد والمعقول والمجرد، وبالتالي فإن المنطق الذى يحكم تتابع الأديان في التاريخ هو منطق التطور العقلى وليس التاريخى.

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وتشير الدراسة، إلى أن الجديد الذى يطرحه كتاب تطور الأديان، يتمثل فى طرح إمكانية تفسير تطور الأديان دون الخروج من دائرة الإيمان، وبالانطلاق من النص الديني نفسه ومن الوقائع الدينية، كما بينت الدراسة، أن كتاب تطور الأديان، يكسر القواعد التقليدية، ويعيد بناء المفاهيم سواء الدينية أو المضادة للدين، كما يقف بالمرصاد لحركات الإلحاد، وفي الوقت نفسه رافضا الفكر الديني الرجعى والكهنوتى، بهدف تحرير الدين من مفاهيم الكهنة أو ما يُسمى برجال الدين.

كما تشير الدراسة، إلى أن الدكتور الخشت وضع رؤية جديدة ترى أن الظاهرة الدينية ظاهرة "إلهية – إنسانية" تطورت عبر تعاقب الأديان لتلائم تطور الوعى الإنسانى، وأن التطور لا يتعارض مع الوحي، ويأمل الدكتور الخشت في أن هذه النظرية الجديدة من الممكن أن تكون نقطة للانطلاق لحل الصراع بين الأصوليين والتطوريين.

وتوضح الدراسة، أن كتاب "تطور الأديان" للدكتور محمد الخشت، يقدم مقارنة شاملة بين الأديان والفلسفات بحيث يتحول معها علم مقارنة الأديان من مجرد علم وصفي إلى علم نقدي فلسفى، يجمع بين الوصف العلمى والتحليل الفلسفى والنقد العقلى الملتزم بمعايير المنطق وتوظيفها فى عصر الحداثة وما بعدها.

ويقول الدكتور غيضان السيد، فى دراسته عن كتاب (تطور الأديان: نظرية جديدة فى منطق التحولات) أن الدكتور الخشت ينحو نحوًا مخالفًا لما كان عليه الأمر فى الدراسات الدينية التى كانت تركز إما على مقارنة الأديان وحدها، أو مقارنة الفلسفات وحدها، أو دراسة الدين من منظور علم اجتماعي أو إنسانى واحد مثل علم النفس الدينى أو علم الاجتماع الدينى أو غيرها من العلوم. مشيرًا إلى أن هذا الكتاب يسعى إلى تقديم رؤية أكثر شمولًا لهذه المجالات فتضمها في حقل واحد يتيح الفرصة لرؤية أوسع للنظر إلى العقائد الإنسانية من أكثر من زاوية، ويحلل من منظور نقدي إجابات الأديان على هموم الإنسان الأزلية.

وأوضحت الدراسة، أن الدكتور الخشت، اعتمد في تقديم نظريته حول تطور الأديان على توظيف المناهج العلمية والفلسفية الحديثة في دراسة الأديان، والاستفادة من جهود مناهج النقد التاريخي، ونقد النص، والنقد الشكلي، وفحص جهود المدرسة التحليلية، والعقلانيين، ونتائج علم الاجتماع الدينى، وعلم النفس الدينى والاستفادة منهم، ولفتت إلى أن الدكتور الخشت جاء منهجه فى البحث مركبًا من عدة مناهج جمع بينها في منهج عقلانى متكامل.