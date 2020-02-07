شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للأطباء ساعة لعدم اكتمال النصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، اليوم، لمدة ساعة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، ومن المقرر أن تناقش العمومية حادث طبيبات المنيا الناتج عن التعسف الإداري وذلك بناءًا علي الطلب المقدم من 220 طبيب، على خلفية حادث طبيبات المنيا والذى تعرضت له 14 طبيبة ونتج عنه وفاة ثلاث طبيبات واصابة 11 بإصابات مختلفة أثناء توجهن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المراة بمعهد التدريب بالقاهرة .

وأكدت نقابة الاطباء، أن الجمعية العمومية هى أعلى سلطة للاطباء والمفوضة لاتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لوضع حد للتعسف الاداري الذي يؤدي الي تعرض الأطباء الي تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا.

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