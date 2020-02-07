شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت السياحية تعرض 5 أزمات تواجه المطاعم على خالد العنانى.. والوزير يعد بحلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، بنتائج اللقاء الذى تم عقده مع الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار بحضور الأستاذ عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة .

قال رئيس غرفة المنشآت السياحية ، فى بيان صحفى ، أنه أستمتع خلال اللقاء لكافة المشاكل والقضايا التى تواجه المنشآت السياحية ، وتحد من أنشطتها المختلفة إنطلاقها ،وتأتى فى مقدمتها التعديات من قبل المحليات والتدخل فى نشاط المنشآت السياحية ، دون وجه حق أو سند قانونى .

وأضاف المصرى، إن الغرفة قدمت للوزير ملفاً تضمن المشاكل والحلول المطروحة من وجهة نظر الغرفة ،والتى تم عرضها بإستفاضة من بينها الإشتراطات التعسفية للحماية المدنية ، وكود الإسكان ، والعقبات التى تضعها هيئة التعمير ، ووزارة الرى تجاه العائمات سواء الثابتة أو المتحركة ، فضلاً عن الأزمة الأخيرة مع العائمة الثابتة " القصر " الراسية على شط النيل أمام مركز التجارة العالمى ببولاق ، وتوقفها وتعرض إستثمارات بأكثر من 200 مليون جنيه للخطر ، إلى جانب تشريد أكثر من 450 عاملاً يعملون بها ، وأهمية البحث عن بدائل لحل هذه الأزمة ، وكذلك مشكلة فرع الغرفة بمحافظة جنوب سيناء والذى يعانى من توقف نشاطه من قبل المحافظة ، مما يؤدى عدم القدرة على خدمة أعضاء الغرفة بالمحافظة .

وأستعرض رئيس غرفة المنشآت السياحية ، الجهود التى قامت بها الغرفة مع جهاز حماية المستهلك وتفاصيل اللقاء تم عقده مع رئيس الجهاز ، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بوزارة السياحة ، والذى دار حول قرار الجهاز بإلزام المنشآت السياحية بعرض قائمة أسعارها المقدمة للمستهلك بالسعر الإجمالى بما فيها الضريبة المضافة والخدمة ،وفقاً لقانون الجهاز.

وقال عادل المصرى ، أن إستجابةالدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار، لما تم عرضه من مشاكل وأزمات ، كانت وفورية ،حيث قرر بوضع مشاكل المحليات والحماية المدنية على جدول أعمال الإجتماع المقبل للجنة الوزارية العليا للسياحة لإتخاذ القرار المناسب.

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كما وعد بعرض المشاكل الخاصة بالمنشآت السياحية ، مع هيئة التعمير فى الإجتماع المقبل ، حيث إنه عضواً بحكم منصبه فى الهيئة ، للتوصل إلى حل مناسب يرضى جميع الأطراف .

وحول موضوع المركب العائم الثابت " القصر " ، أكد رئيس غرفة المنشىآت السياحية ، أن وزير السياحة والأثار ، قد وعد بعرض هذه الشكوى على المسئولين والبحث عن حل يضمن الحفاظ على هذه الإستثمارت وضمان تأمين العمالة من التسريح والبطالة .

واثنىالمصرى ، بالتحرك السريع لوزير السياحة لحل مشكلة فرع الغرفة بجنوب سيناء ، حيث أجرى إتصالاً مع اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، الذى رحب على الفور لعقد جلسة مع مجلس إدارة الغرفة يوم الخميس المقبل بمكتب المحافظة بالقاهرة ووضع حلاً عاجلاً لفرع الغرفة .

وكشف المصرى ، عن دعوة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى ، للمنشآت السياحية أعضاء الغرفة لإستغلال المساحات المتاحة بالكافتيريات والمناطق الآثرية والمتاحف لتقديم خدمات سياحية متميزة ، مؤكداً على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات من قبل المجلس الأعلى للآثار من أجل الإرتقاء بالخدمات السياحية بهذه المناطق.

وأعلن رئيس غرفة المنشىآت السياحية ،ترحيب وزير السياحة والآثار ، بالفكرة التى طرحتها الغرفة، حول تقييم المطاعم والمنشآت أعضاء الغرفة من حيث جودة وصحة وسلامة الغذاء ، عبر إجراء مسابقة فيما بينها من أجل الحصول على أعلى التقييمات ، وأن معاليه أشاد بالفكرة مقنرحاً تسميتها " سيلفر لوتس " أو زهرة اللوتس الفضية " على أن يتم تكريم المنشآت الفائزة بأعلى درجات التقييم فى الإحتفالات التى تقيمها الوزارة بمناسبة يوم السياحة العالمى .