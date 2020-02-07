شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تفاصيل استقبال 3 عائدين من الصين يعانون من اعراض شبيهة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد صلاح الدين زعتررئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة استعداد مستشفيات ومعاهد الهيئة، لمواجهة أي طارئ، باتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى داخل الوحدات،جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بمتابعة مدى جاهزية واستعداد المستشفيات والمعاهد التعليمية لأي طاريء، والوقوف أولا بأول على الوضع الصحي.

ووجه الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رسالة طمأنة لكافة المواطنين بأنه لا داعي للقلق من فيروس كورونا بمناسبة بدء الفصل الدراسى الثاني غدا السبت، مؤكدا عدم تسجيل أية حالة لفيروس "كورونا"، داخل جمهورية مصر العربية.

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و قال الدكتور محمد اسماعيل، عميد المعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد أن المعهد قام بتخصيص دور كامل على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية والخدمات بمبنى المعهد الجديد داخل مستشفى حميات إمبابة، وبشمل حجرات عزل منفصلة مجهزة طبقا للمواصفات القياسية لمكافحة العدوى، ملاصقة لقسم رعاية مركزة يضم 10 أسرة مزودة بأحدث الأجهزة .

وكشف مدير مستشفى حميات إمبابة د.محمود خليل، عن استقبال ثلاث حالات لمصريين قادمين من الصين بأعراض تنفسية حادة -كإجراء احترازي- وتم عمل المسحات والتحاليل اللازمة، والتي تبين بعد فحصها والكشف عليها أنها إنفلونزا عادية، مؤكدا أن كافة الحالات التي تم فحصها بالمستشفى كانت نتائجها سلبية لفيروس كورونا.

ونصح المواطنين وأولياء الأمور باتخاذ التدابير الوقائية المعتادة مع الاهتمام بالنظافة وغسيل الأيدي والعطس في مناديل ورقية والتخلص منها بشكل أمن ولا داعي للمبالغة وارتداء الكمامات في المدارس والجامعات.