شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..الزراعة :قوافل بيطرية بالمجان بالمحافظات لعمل تلقيح صناعى للماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات ، بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ،إنه استمرارا لجهود وزاره الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم صغار المربيين في القرى الاكثر احتياجا بصعيد مصر وبتطبيق البحوث العلمية في الحقل لخدمه المجتمع استمرار عمل القوافل البيطرية العلاجية للماشية بقرى المحافظات بالمجان .

وأضاف هانى حسن ، أن معهد بحوث التناسليات الحيوانية انتهى من عمل قافله بيطريه مموله من ADP بمراكز محافظه بني سويف بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية ، وهيئه الخدمات البيطرية وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانية ، وذلك في الفترة من 1فبراير الي 6 فبراير 2020 في مراكز بني سويف وببا واهناسيا والواسطى.

وتابع مدير معهد التناسليات ، أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تقديم الخدمة لصغار المربيين مجانا في القري الاكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية واجراء التلقيح الاصطناعي وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات الغير سياديه والمسح الوبائي للأمراض وتدريب شباب الاطباء البيطريين علي التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الامراض التناسلية مثل السونار والتلقيح الصناعي.

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وعمل ندوات ارشاديه عن تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذيه الحيوان لخفض تكاليف تغذيه الحيوانات وعمل ندوه عن التحديات التي يواجهها الانتاج الحيواني وحل المشاكل التناسليه في القطعان الحلابه و عن الجديد في تشخيص وعلاج المشاكل التناسليه لحيوان المزرعة ورفع الانتاجيه في قاعه المؤتمرات بالمجلس المحلي لمدينه بني سويف.

فيما يواصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية ، تنظيم القوافل البيطرية بجميع محافظات الجمهورية ، بالتعاون مع معهد بحوث صحه الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية ، وهيئة الخدمات البيطرية، وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانية ، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفي اطار استراتيجية وزاره الزراعة ومركز البحوث بتطبيق البحوث العلمية فى الحقل لخدمه المجتمع قام .