شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس «الإسلامية للتمويل» سبل التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وفي بداية اللقاء أشارت هالة السعيد، إلى أن هناك مجموعة من برامج المؤسسة تستفيد بها مصر في عدة قطاعات، موضحة الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة والجهود التي تمت خلال الفترة الماضية.

واستعرضت «السعيد» دور ومسؤوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تأتي من ضمنها دعم وتشجيع القطاع الخاص بمصر في إطار توجه الدولة لمزيد من الدعم لهذا القطاع لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشارت كذلك إلى صندوق مصر السيادي، وهو أحد الآليات والأذرع للدولة المصرية لتوفير مزيد من شراكة القطاع الخاص في عملية التنمية، موضحة أن مصر تمتلك حاليًا بنية أساسية جيدة مع توافر القوانين مثل قانون الاستثمار الجديد مما يشجع المستثمرين والقطاع الخاص على الاستثمار والمساهمة في عملية التنمية.

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أضافت وزيرة التخطيط، أن الوزارة بالشراكة مع مؤسسات الدولة تقوم بدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم دورها سواء في توفير فرص عمل لائق ومستدام أو في مجال الابتكار وريادة الأعمال أو في الاهتمام بالمحافظات والقرى الأكثر فقرًا في مصر.

كما أوضحت وزيرة التخطيط خلال اللقاء أهمية قضية تمكين المرأة في التنمية، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف بعض التدخلات الإضافية من أجل توفير حياة أفضل للمواطن وفرص عمل للمرأة والشباب من خلال استهداف القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزيرة إلى مبادرة رواد 2030 التي تعمل تحت مظلة وزارة التخطيط والتي يتم من خلالها تعليم الشباب في المدارس والجامعات فكر ريادة الأعمال، وإنشاء حاضنات أعمال داخل الجامعات تساهم في بلورة أفكار الشباب لتحويلها إلى مشروعات.

كما نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى حصول مصر على العضوية الكاملة في مجلس حوكمة البرنامج الإقليمي لترويج التجارة «جسور التجارة العربية الأفريقية» التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك في إطار جهود مصر لتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العربية والإفريقية وتدعيم الروابط التجارية بين المنطقتين العربية والإفريقية.

من جانبه أوضح هاني سنبل، أنه تم التركيز هذا العام على مشاريع تنمية التجارة وتطوير الأعمال، حيث أصبح للمؤسسة الكثير من المنتجات والبرامج، مشيرًا إلى برنامج المساعدة من أجل التجارة وهو البرنامج الذي ساهمت فيه مصر، كما أشار إلى تكليف المؤسسة من قبل القمة العربية الاقتصادية المنعقدة في بيروت في يناير 2019 بإطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج المهم.