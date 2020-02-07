شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على 1575م2 أملاك دولة ولاية آثار بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة للتعديات على أراضي أملاك الدولة في منطقة كومير والعضايمة والدقيرة، وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 4 حالات تعدٍ بمساحة 1575م2 على أراضي أملاك دولة ولاية آثار عبارة عن أسوار وحظائر و«عشش» ومبانٍ عشوائية متنوعة.

شارك في الحملة نائب رئيس المركز عبدالرحيم طايع، ومختصو الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، ومهندسو الآثار، ورئيس قرية كومير، ومسؤول المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسؤول أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.