شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على الإسكندرية.. واستمرار حركة الملاحة في الميناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت الإسكندرية لأمطار متوسطة، عقب صلاة الجمعة، على بعض المناطق، ولم تتأثر حركة الملاحة في الميناء بالنسبة للشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة، وكذلك ظل البوغاز مفتوحا أمام السفن المغادرة والواردة للميناء خاصة أن سرعة الرياح لم تصل بعد للمستوى الذي يهدد الملاحة وكذلك ارتفاع الأمواج.

وتوقفت أعمال الصيد بالميناء الشرقى، فيما خلت الشوارع من المارة بسبب انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وفضل المواطنين البقاء في منازلهم خاصة مع عطلة الجمعة.

وتنتظر الإسكندرية نوة أخرى، 14 فبراير الجاري، هي نوة «الشمس الصغيرة»، التي تستمر يومين، وتكون الرياح فيها شمالية غربية وتكون ممطرة.