شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه باستبدال عامود إنارة قديم بعزبة الشراقوة حرصا على أرواح المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس عادل عبدالعزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، باستبدال عامود إنارة قديم بعامود آخر جديد بعزبة الشراقوة قرية بردين، التابعة لرئاسة مركز الزقازيق استجابة لشكاوي أهالي العزبة وحفاظاً على أرواح المواطنين.

ومن جانبه قام رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، بارسال فريق عمل من إدارة كهرباء جامعة الزقازيق، لمعاينة العامود على الطبيعة واستبداله بآخر جديد طبقا للمواصفات الفنيه المطلوبة، وكذلك مراجعة أعمدة الإناره بالقرية حفاظاً على إستقرار التيار الكهربي بالعزبة وحماية لأرواح المواطنين.

كان «واتس» الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تلقي شكوى من أحد المواطنين ويدعي ( م. ح)، والمقيم بناحية عزبة الشراقوة ببردين يتضرر فيها من وجود عامود إناره مائل بالعزبة، مما يشكل خطورة على حياه المواطنين.