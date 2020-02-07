شكرا لقرائتكم خبر عن مد التسجيل في عمومية الأطباء الطارئة لمناقشة «حادث المنيا» ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس نقابة الأطباء، مد فترة التسجيل للجمعية العمومية الطارئة، لمناقشة حادث «طبيبات المنيا»، ساعة، لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.

وبدأ توافد الأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة، في تمام الساعة العاشرة صباحا، وظهرت كثافة الحضور من شباب الأطباء، حيث مثلوا الجزء الأكبر من الحضور في الجمعية حتى الواحدة ظهرا، وطبقا للقانون فيجب حضور ١٠٠٠ طبيب لانعقاد الجمعية.

وأكدت النقابة دعوة الأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة، اليوم الساعة الواحدة ظهرا، بدار الحكمة، وقالت إن «الجمعية هي أعلى سلطة للأطباء والمفوضة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للتعسف الاداري الذي يؤدي إلى تعرض الأطباء إلى تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا».