شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «الوطنية للصحافة» برؤساء تحرير الصحف القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنها تواصل اجتماعاتها مع أرباب المهنة من كبار الكتاب وممثلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير البوابات الصحفية، ومن يرغب من شباب الصحفيين للتشاور في الوصول لحلول لأزمات الصحف القومية.

وذكرت الهيئة، في بيان، اليوم الجمعة، أنها عقدت اجتماعًا، برئاسة كرم جبر، مع رؤساء تحرير الصحف القومية، لمناقشة خطة إصلاح المؤسسات الصحفية، وتطوير المحتوى الخاص بالإصدارات بهدف زيادة الفعالية وتحقيق التأثير المستهدف منها لدى الرأى العام ودراسة التحديات التي تواجه الصحف القومية التي تعيق تحقيق رسالتها التنويرية والثقافية وإيجاد حلول جذرية لها.

وشهد الاجتماع نقاشا موسعا جرى فيه تبادل الرؤى والأفكار وصولًا إلى أفضل السبل لمعالجة المشكلات التاريخية للصحافة القومية، وانتهى الحضور إلى تجديد الثقة في القيادة السياسية، ودعمها فيما تتخذه من خطوات وإجراءات للتصدي للمخاطر التي تستهدف الأمن القومى المصرى والحرب التي تخوضها الدولة بمؤسساتها الوطنية ضد الارهاب والتأكيد أن الصحف القومية كانت ومازالت داعما وسندًا وظهيرًا إعلاميًا لخطط الدولة الإصلاحية.

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وأكدت الهيئة على الدور الهام للصحف القومية كونها أحد أهم مشاعل التنوير والثقافة الداعمة لتثبيت أركان الدولة المصرية، والتزام الهيئة الوطنية في توفير مناخ مناسب لانتشال الصحافة القومية من أزماتها التاريخية والمزمنة.

وشددت على التزام الصحف القومية وقيادتها بتطوير المحتوى، والتأكيد على هوية كل إصدار وما يميزه مهنيًا وفكريًا مع تنويع الفنون الصحفية المستخدمة ومواكبتها لأحدث الوسائل التكنولوجية والاهتمام بقضايا الرأى العام وإجراء دراسات ميدانية للوقوف على اهتمامات القراء.

واتفق المجتمعون على أن الشباب هم وقود ومستقبل صناعة الصحافة، وأن الهيئة بصدد وضع خطة تدريب لشباب الصحفيين، بالتعاون مع نقابة الصحفيين والوزارات ذات الصلة لتأهيل الكوادر الصحفية والإدارية بالمؤسسات الصحفية.

وأشارت الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن كبار الكتاب بمثابة (بيت خبرة) ويمثلون ثروة فكرية وقلمية وهم محل تقدير واجلال وتمثل كتاباتهم قيمة مهنية مضافة للصحف القومية.