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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يُتابع صيانة وتنفيذ الطريق الداعم للدائري (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد وزير النقل، الفريق مهندس، كامل الوزير، أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري، في إطار متابعة تنفيذ أعمال المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، بطول 100 كم.
بدأ الوزير جولته بتفقد عدد من قطاعات الطريق، من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج، إذ يُجرى إنشاء طريق داعم بواقع ٣ حارات بكل اتجاه، ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة ٧ حارات بكل اتجاه، كما ستتم توسعة نفق سعد الدين الشاذلي، أسفل الطريق الداعم، وذلك بجانب توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة.
ووجّه وزير النقل بضرورة إجراء كافة الأعمال، وفقًا لقياسات الجودة العالية في كافة قطاعات الطريق، مشيرًا إلى أن الطريق الدائري سيكون نموذجا رائدا للطرق التي يتم تطويرها وصيانتها، وأن يشهد انطلاقة خدمية مميزة في كافة قطاعاته.
وأضاف وزير النقل ان أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق الدائرى، لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تشمل توسيع كافة قطاعات الطريق الدائري من 4 حارات و4 حارات في كل اتجاه.
وتابع أن وزارة النقل تقوم بأعمال صيانة شاملة للطريق الدائري، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة، مضيفًا أنه يتم أيضا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة، وكذلك أعمال النظافة، كما تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، بما يسهل من تنقل المواطنين.
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