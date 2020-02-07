شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء 2375 واجهة مبنى باللون الموحد في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى باللون الموحد لعدد ٢٣٧٥ واجهة مبنى بنطاق المحافظة من إجمالى 6821، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الطلاء، للحفاظ على النسق الحضارى ومعالجة التشوه البصرى للمبانى بعد انتشار ظاهرة المبانى العشوائية.

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وأشار المحافظ إلى أن اعطاء لون موحد للمباني سيكون بمثابة لمسة جمالية وحضارية، وحفاظا على الهوية البصرية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

كما أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة وضع جدول زمني محدد لخطة طلاء واجهات المباني والنوافذ، والتي تشمل النموذج الأول للمباني المقامة ذات واجهة الطوب الأحمر بالمراكز والمدن بعد أن تم تحديد العقارات التي سيتم طلاؤها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالمحافظة، مؤكداً عدم منح شهادة صلاحية بأشغال المبنى الجارى إقامته والصادر بشأنه ترخيص بناء إلا بعد التأكد من التشطيب الخارجى للواجهات الخارجية للعقار، وفقاً لأحكام المواد 138،139,140,176 من اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 بشأن شروط التراخيص الصادرة لهذه العقارات.

وأكد المحافظ على استمرار مراكز ومدن المحافظة في تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى، وذلك حفاظاً على الصورة البصرية للمنطقة ككل واستعادة الوجه الحضارى لمدن المحافظة.