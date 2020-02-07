شكرا لقرائتكم خبر عن فتح تصدير البطاطس المصرية إلى لبنان لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس على عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن لبنان وافقت على استيراد البطاطس المصرية لمدة شهر تبدأ من 18 فبراير الجاري وحتى 18 مارس المقبل، مشيرا إلى أن هذه الكمية تبلغ 35 ألف طن، منها 25 ألف طن بطاطس مائدة، و10 آلاف طن لأغراض التصنيع، تشكل نصف كميات البطاطس المصرية التي تم تصديرها، الموسم الماضي.

وأضاف «عيسي»، في تصريحات صحفية على هامش المشاركة المصرية في معرض «فروت لوجيستيكا» الزراعي الألماني، أن هذه الكمية تخالف البروتوكول الموقع بين البلدين، والذي يحدد تصدير البطاطس المصرية خلال الفترة من الأول من فبراير وحتى نهاية مارس، ودون تحديد كميات، وكانت تتم تحديدها وفقا لطلبات السوق اللبنانية.

وأوضح رئيس الجمعية أن السفير المصري في لبنان والحجر الزراعي بذلا جهدا كبيرا للمساهمة في حل أزمة تصدير البطاطس المصرية إلى لبنان، خاصة أن معظمها يأتي من صغار المزارعين في الدلتا.