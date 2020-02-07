شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سوء الأحوال الجوية.. طقس «بارد» بالبحيرة وتوقف الصيد بالبحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت البحيرة طقسًا باردًا، وتوقفت حركة الصيد في البحر المتوسط للمراكب والسفن من بوغاز رشيد، بقرية برج رشيد التابعة للمركز، وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الموج بالبحر المتوسط.

وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة، والتعامل الفورى معها، ومتابعة حالة جميع المصارف ومحطات رفع الصرف الزراعى والصرف الصحى.