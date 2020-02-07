شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان لاعب الزمالك إصابته بالسرطان.. «#ادعم_سعد_محمد» يتصدر «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أنا بكابر وعامل قوي قدام الناس بس أنا تعبان أوي.. ادعولي»، هكذا علق سعد محمد، لاعب فريق ناشئين الزمالك، مواليد 2000، على إصابته بالسرطان، بعد أن ظهر على شاشة قناة نادي الزمالك، ليُعلن إصابته بالمرض ومعاناته. وعن رحلته الصعبة، قال «سعد»: «بقالي سنة ما قعدتش قدام مراية وسنة ما دخلتش النادي مش بتمرن، كنت المفروض أدرس إعلام وما كملتش».

أثرت كلمات «سعد» في الكثيرين، إذ تصدّر هاشتاج «#ادعم_سعد_محمد»، قائمة الأكثر تداولاً في مصر عبر موقع التغريدات، «تويتر»، وقام الفنان محمود البزاوي مثلاً بإطلاق حملة لمساندة اللاعب قائلًا: «ده لاعب الزمالك سعد محمد، مواليد 2000، أصيب بالمرض اللعين ربنا يشفيك ويعافيك ياريت الناس تحقق طلبه وتدعيله، الإنسانية مفيهاش أهلاوي وزملكاوي».

من جانبه، أعلن أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مرتضى منصور، رئيس النادي، قرر التكفل بعلاج اللاعب على نفقته الخاصة.