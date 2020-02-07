شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 شاب وفتاة يشاركون بماراثون «استفادتنا من إجازتنا» بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، الجمعة، ماراثون رياضي للدراجات، تحت شعار «استفادتنا من إجازتنا» على الكورنيش بمشاركة أكثر من 1500 شاب وفتاة بينهم نحو 50 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وانطلق الماراثون من موقف سبورتنج بعد قيام اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في المحافظة، بإطلاق شارة البدء إيذانا بانطلاق فعاليات الماراثون، الذي انتهى بقلعة قايتباى في منطقة بحرى وسط الإسكندرية، وقطع المشاركون مسافة تبلغ نحو 5 كيلومترات.

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وقالت الدكتورة صفاء الشريف إن الماراثون شارك فيه جميع الهيئات الشبابية والرياضية في الإسكندرية، والبالغ عددها 134 هيئة، والعشرات من أندية الشركات والأندية الكبرى وجروبات دراجات الإسكندرية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام للمحافظة، والنائبة هند الجبالى.

وأوضحت «الشريف» أن الماراثون يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، من خلال مبادرة «دراجة لكل مواطن» وتفعيل توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بتفعيل المبادرات المجتمعية والتى تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة من أحل الصحة وجعلها أسلوب حياة بما يؤكد على أن الرياضة أصبحت تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وشددت على أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة لتفريغ الشحنات السالبة وإكساب طاقة إيجابية محفزة للعمل والنشاط وتفعيل ونشر ثقافة ركوب الدراجات وتعزيز نمط حياة نشط وصحي لجميع فئات المجتمع على النحو الأشمل.

ماراثون دراجات علي كورنيش الإسكندرية تحت شعار «استفادتنا من اجازتنا»

ماراثون دراجات علي كورنيش الإسكندرية تحت شعار «استفادتنا من اجازتنا»

ماراثون دراجات علي كورنيش الإسكندرية تحت شعار «استفادتنا من اجازتنا»

ماراثون دراجات علي كورنيش الإسكندرية تحت شعار «استفادتنا من اجازتنا»

ماراثون دراجات علي كورنيش الإسكندرية تحت شعار «استفادتنا من اجازتنا»

ماراثون دراجات علي كورنيش الإسكندرية تحت شعار «استفادتنا من اجازتنا»

ماراثون دراجات علي كورنيش الإسكندرية تحت شعار «استفادتنا من اجازتنا»