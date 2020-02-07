شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: تذكرة مُنفصلة لزيارة منطقة البانوراما «السطح» بقصر البارون (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الجمعة، إن المجلس وافق على فتح منطقة البانوراما «السطح» الخاصة بالقصر، ليستمتع الزائرون بالتصميمات الرائعة والتأثيرات الفنية البديعة، بالإضافة إلى مشاهدة البانوراما الخلابة للمنطقة المحيطة بالقصر، عبر تذكرة منفصلة عن تذكرة زيارة القصر بشكل عام.

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وعن أسعار التذاكر، أوضح الوزيري أنه تم تحديد تذكرة منفصلة لزيارة «السطح» فقط، تبلغ 50 جنيها للزائر الأجنبي، و20 جنيها للزائر المصري، وبالنسبة لسعر تذكرة زيارة القصر الخارجية يبلغ 100 جنيه للزائر الأجنبي، و50 جنيها للطالب الأجنبي، و20 جنيها للزائر المصري و10 جنيهات للطالب المصري، لافتًا إلى أن التذكرة الخارجية تشمل زيارة القصر والحدائق الخارجية، وعربة الترام ماعدا منطقة البانوراما (السطح).

يذكر أن وزارة السياحة والآثار انتهت حتى الآن، من أكثر من 97% من مشروع ترميم وإعادة تأهيل القصر، حيث يقوم فريق العمل بوضع اللمسات النهائية له بالإضافة إلى القيام بأعمال إعادة تأهيل القصر، ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي هليوبوليس بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدني بمصر.

وسيشمل القصر مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسامات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.