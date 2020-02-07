شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي 2020- 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن فوز مصر من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة ٢٠٢٠- ٢٠٢٢. وقال «حافظ» في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الجمعة: «مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية..مصر تفوز من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة ٢٠٢٠- ٢٠٢٢، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي ‫للاتحاد الأفريقي». وتتواصل اليوم باديس أبابا أعمال الدورة العادية لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقى برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.

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