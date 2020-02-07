شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي السماح للوسطاء باستخراج البطاقات التموينية نيابة عن المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بسماح وزارة التموين والتجارة الداخلية للوسطاء باستخراج البطاقات التموينية نيابة عن المواطنين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التموين، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لأي شخص وسيط باستخراج أو تحديث أو تجديد البطاقات التموينية نيابة عن المواطن.

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وأوضحت وزارة التموين أن استخراج البطاقة التموينية سواء كانت جديدة أو بدل تالف أو بدل فاقد، يكون من خلال مراكز الخدمة المتطورة ومكاتب التموين بمختلف محافظات الجمهورية بحضور صاحب البطاقة شخصياً، أو من خلال الدخول عبر موقع (دعم مصر) المعني بذلك، محذرة كافة المواطنين من التعامل مع أي شخص أو جهة غير معتمدة بهذا الصدد.

وأضافت أن موقع (دعم مصر 2020) يضم عدداً من الخدمات منها تسجيل التظلمات، وتحديث البطاقة التموينية إذا لزم الأمر، وقد تم إرسال رسائل قصيرة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، اعتباراً من أول شهر فبراير الجاري من خلال بونات الصرف تتضمن الدخول على موقع (دعم مصر) (tamwin.com)؛ لتسجيل أرقام هواتفهم الخاصة باسم صاحب البطاقة أو رقم تليفون أحد الأفراد من الأسرة المستفيدين من الدعم، وربطها بالبطاقة التموينية، بهدف استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية.

وناشدت الوزارة، أصحاب البطاقات التموينية سرعة التسجيل برقم الهاتف، وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المواطنين.