شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. تعرف على طقس السبت (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً السبت، طقس مائل للبرودة نهاراً على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء .

كما يتوقع الخبراء رياح نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء والغردقة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ورياح نشطة مثيرة للأتربة مع طقس غائم على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

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ويشهد طقس الغد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، متوسطة مع شبورة صباحاً على الوجه البحري، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى 3.8 متر، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1،8 إلى 2،3 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «10- 16»، الإسكندرية «11– 16»، قنا «9- 19»، الأقصر «8- 20»، وأسوان «12– 20».