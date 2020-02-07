الجزار وشعراوي يتابعان مشروع تنمية 130 قرية ورفع كفاءة المجازر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير 130 قرية من القرى الأكثر احتياجاً، بـ26 محافظة، ومشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وأكد الدكتور عاصم الجزار - في بيان اليوم الجمعة - ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات المختلفة بالقرى الأكثر احتياجاً، والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، من أجل توفير حياة كريمة لأهالي تلك القرى، لافتا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع هذه المشروعات على أجندة الأولويات.

من جانبه.. أوضح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أنه سيتم العمل على تذليل جميع المعوقات، وتسهيل أعمال التنسيقات بين الجهات المختلفة، لتنفيذ المشروعات بالقرى الأكثر احتياجاً، مؤكداً ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ.

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بدوره، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير محمود نصار أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 130 قرية، ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال (رصف الطرق – أعمال كهرباء وإنارة – تغطية ترع ومصارف – أمن ومرور وإطفاء – تدعيم الوحدات المحلية)، بالإضافة إلى قيام الوزارات والهيئات المشاركة بمشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجاً بتنفيذ المشروعات التي تخصها بتلك القرى، موضحاً أن نسبة تنفيذ الأعمال بلغت 46% للمشروعات الممولة من وزارة التنمية المحلية.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير إن مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن تطوير 147 مجزراً على 3 مراحل، وتشمل المرحلة العاجلة 46 مجزراً (يجري تنفيذ الأعمال بـ27 مجزراً منها، ويجري طرح الباقي)، بجانب إنشاء 10 مجازر نصف آلية (5 مجازر بمحافظات القليوبية، الجيزة، المنوفية، الغربية، والفيوم، و5 مجازر على المحاور اللوجستية الإسكندرية، مطروح، دمياط، و2 بأسوان).

وأشار نصار إلى أن تطوير المجازر يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض المشتركة، وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام، والحفاظ على البيئة من التلوث، والحد من التلوث البيئي للمخلفات من خلال تزويد المجازر بشبكات خاصة من المواسير لتصريف الدم، وتكون منفصلة تماما عن شبكات الصرف الصحي، ويتم تجميعها في خزانات، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من جميع المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة وصحية.

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