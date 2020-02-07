مصرع سائق إثر انقلاب سيارة في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي سائق مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق نكلا بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة. وتلقى مسؤول غرفة عمليات مرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى طريق نكلا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي. تسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية في الاتجاه القادم من الوراق إلى منشأة القناطر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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