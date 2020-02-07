كواليس مأمورية الـ"3 محافظات" للإيقاع بعصابة "المشاغبين الخمسة" في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شبعان:

5 أشخاص ضاقت بهم الأرض بما رحبت، وانصرفوا عن السعي وراء الرزق الحلال، فسقطوا في شباك الشيطان، وخُيل لهم أن الطريق نحو جني المال الوفير بات ممهدًا ومفروشًا بالورود إلا أن أحلامهم غير المشروعة تحولت سرابًا وانتهى بهم الحال خلف القضبان.

على مقهى شعبي، بحث صديقان تردي أوضاعهما المالية، خاصة رفض أصحاب بعض الأعمال منحهم الفرصة لكونهما من أرباب السوابق، اقترح أحدهما على الآخر طرق باب السرقة بشكل جديد يحول دون سقوطهما في قبضة الشرطة.

استقر الصديقان على تكوين تشكيل عصابي يتخصص في ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة، وقررا الاستعانة بـ3 آخرين لتوزيع المهام فيما بينهم ما بين التنفيذ والبيع، واتخذ الخمسة مدينة السادس من أكتوبر مسرحا لنشاطهم غير المشروع.

Advertisements

في غضون فترة قصيرة، تعددت بلاغات سرقة الـ"توك توك" بقطاع أكتوبر، ليوجه اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية مشددًا على أهمية الدوريات الليلية.

تحريات المباحث توصلت إلى أن 5 أشخاص - لاثنين منهم معلومات جنائية - كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة تلك المركبات متخذين دائرة قسمي شرطة (ثان - ثالث أكتوبر) مسرحا لمزاولة نشاطهم الآثم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأموريات المتهمين في محل إقامتهم (القاهرة - الجيزة - الفيوم)، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطهم.

أمام العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهمون بارتكابهم 4 وقائع بنفس الأسلوب، وأرشدوا عن أماكن تصريفها وتم إعادتها.