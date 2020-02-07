محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة حملة مكبرة؛ استهدفت رفع الإشغالات بمنطقة العمرانية غرب المحافظة. شملت الحملة شارعي الشعب وجمال الدين الأفغاني، وتم رفع إشغالات تعيق حركة المارة والسيارات على الطريق، ومصادرتها والتحفظ عليها داخل مخزن الحي. وفي نطاق حي شمال الجيزة، واصل رجال المرور بقيادة اللواء محمود عبد الرازق حملات رفع السيارات المتهالكة من الشوارع. وشن مسئولو المرور، بالتنسيق مع الحي حملات في شارع القومية بمنطقة المنيرة الغربية في إمبابة، وشهدت رفع عدد من السيارات المتهالكة وإزالة المخالفات.

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كانت هذه تفاصيل خبر حملات لرفع سيارات متهالكة من شوارع إمبابة والتصدي لإشغالات في العمرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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