أخبار مصر | عمرو بدر: أعلنت رفضي لاستقالة أمين الصندوق.. وموافقة المجلس ليست بـ'الإجماع'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو بدر: أعلنت رفضي لاستقالة أمين الصندوق.. وموافقة المجلس ليست بـ'الإجماع' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، إن بيان اجتماع مجلس النقابة صباح اليوم الذي صدر، ليؤكد أن الموافقة على قرار المجلس بقبول استقالة الزميل هشام يونس وإحالتها للتحقيق كانت "بالإجماع"، وهو أمر غير صحيح؛ نظرًا أنه أعلن رفضه للقرار، وسجل هذا الرفض في محضر الجلسة، وأكد أنه كان يرجو حل أي مشكلة داخل المجلس بطريقة أخرى بعيدًا عن الطريق الذي قد يؤدي إلى إسقاط عضوية زميل منتخب من الجمعية العمومية، واصفًا ذلك بـ"السابقة التي لم تحدث في النقابة من قبل".

وأضاف في بيان له، إنه بنى موقفه أيضًا على أن الاستقالة قديمة، وتم استدعاءها أمس بدون مقدمات، وبدون طلب من الزميل هشام يونس، مؤكدًا أنه لم يوافق على قبول الاستقالة أو إحالتها للتحقيق، وسجل رفضه لها، مستنكرًا سبب أن يُصدر أحد أعضاء المجلس بيانًا به معلومات غير صحيحة.

وتابع: "قد كان كافيًا أن يذكر البيان موافقة المجلس، أما وقد ذكر كلمة بالإجماع، فقد أصبح هذا التوضيح واجبًا؛ نظرًا أن رفضي للقرار معناه أنه لم يحدث إجماع أصلًا".

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أصدر بيانًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن فيه عن موافقته بالإجماع خلال جلسته على إحالة الاستقالة المُسببة من عضوية المجلس، والمُقدمة من عضو المجلس هشام يونس للجنة التحقيق النقابية؛ لبحث ما ورد فيها، وإحاطة المجلس بنتيجة التحقيق، وأيضًا تكليف الزميل عضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ بمنصب أمين الصندوق.