أخبار مصر | "السياحة والآثار" تصدر جزءا جديدًا من كتالوج جنرال عن دير المدينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السياحة والآثار" تصدر جزءا جديدًا من كتالوج جنرال عن دير المدينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، عددا جديدا من السجل العام للمتحف المصرى بعنوان:‏Catalogue General of the Egyptian Museum in Cairo, nos. 35001-35066, Deir El-Medina Stelae and other inscribed Objects

وهو نتاج مشروع إسباني، مصري، فرنسي قام بدراسة آثار منطقة دير المدينة بمحافظة الأقصر المحفوظة بالمتحف المصري بالتحرير، كما عرض تاريخ الدراسات السابقة بالمنطقة منذ عام ١٩٠٩ وحتى ٢٠١٥م.

وقالت الدكتورة نجوى متولي مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي، إن الكتالوج يضم ٦٦ قطعة من مكتشفات آثار دير المدينة والموجودة بالمتحف المصري بالتحرير، ويعرض الكتالوج كل قطعة مع ترجمة النصوص المنقوشة عليها.

وينقسم الكتالوج إلى ثلاثة أقسام؛ الأول خاص باللوحات، والثاني خاص بموائد القرابين، والقسم الثالث والأخير يحتوي على قطع أثرية مختلفة منها أكتاف وأعتاب أبواب ومقطوعات حجرية منقوشة، ترجع زمنيا إلى عصور مختلفة ومعظمها من الدولة الحديثة، وهو ما يعد إضافة مميزة للمكتبة الأثرية والباحثين في علم الآثار.

ويعرض الكتالوج في مقدمته شكر وامتنان للأستاذ عادل محمود عبد القادر، رحمه الله، رئيس قسم الدولة الحديثة بالمتحف لما ساهم به من مجهود مميز ومساعدة لفريق العمل تحت إشراف خوسيه جالان رئيس البعثة الإسبانية بالأقصر.