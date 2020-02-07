أخبار مصر | السياحة والآثار: تذكرة منفصلة لسطح البارون وانتهاء 97%‎ من الأعمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: تذكرة منفصلة لسطح البارون وانتهاء 97%‎ من الأعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس وافق على فتح منطقة البانوراما (السطح) الخاصة بقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة للزيارة و ذلك بتذكرة موحدة ومنفصلة عن تلك لخاصة بزيارة القصر.

وأوضح، أنه استعدادا للافتتاح الوشيك لقصر البارون إمبان بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على فتح منطقة البانوراما ( السطح) الخاصة بالقصر ليستمتع الزائرين بالتصميمات الرائعة والتأثيرات الفنية البديعة للسطح بالإضافة إلى مشاهدة البانوراما الخلابة للمنطقة المحيطة للقصر حيث إنه يطل على قصر السلطانة ملك زوجة السلطان حسين كامل كما أنه يكشف شارع العروبة بأكمله وما به من معالم و مبان.

وتم عمل تذكرة منفصلة لزيارة السطح فقط وتحديد سعر موحد لها يبلغ ٥٠ جنيها مصريا للزائر الأجنبي و٢٠ جنيها للزائر المصري، مشيرا إلى أن سعر تذكرة زيارة القصر الخارجية يبلغ ١٠٠ جنيه مصري للزائر الأجنبي، و٥٠ جنيها للطالب الأجنبي، و٢٠ جنيها للزائر المصري و١٠ جنيهات للطالب المصري.