أخبار مصر | السياحة والآثار: تذكرة منفصلة لسطح البارون وانتهاء 97%‎ من الأعمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: تذكرة منفصلة لسطح البارون وانتهاء 97% من الأعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح، أنه استعدادا للافتتاح الوشيك لقصر البارون إمبان بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على فتح منطقة البانوراما ( السطح) الخاصة بالقصر ليستمتع الزائرين بالتصميمات الرائعة والتأثيرات الفنية البديعة للسطح بالإضافة إلى مشاهدة البانوراما الخلابة للمنطقة المحيطة للقصر حيث إنه يطل على قصر السلطانة ملك زوجة السلطان حسين كامل كما أنه يكشف شارع العروبة بأكمله وما به من معالم و مبان.
وتم عمل تذكرة منفصلة لزيارة السطح فقط وتحديد سعر موحد لها يبلغ ٥٠ جنيها مصريا للزائر الأجنبي و٢٠ جنيها للزائر المصري، مشيرا إلى أن سعر تذكرة زيارة القصر الخارجية يبلغ ١٠٠ جنيه مصري للزائر الأجنبي، و٥٠ جنيها للطالب الأجنبي، و٢٠ جنيها للزائر المصري و١٠ جنيهات للطالب المصري.
جدير بالذكر أن وزارة السياحة والاثار حتى الآن أنهت أكثر من 97% من مشروع ترميم وإعادة تأهيل القصر، حيث يقوم فريق العمل الآن بوضع اللمسات النهائية له بالإضافة إلى القيام بأعمال إعادة تأهيل القصر، ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي هليوبوليس بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدني بمصر.
وسيشمل القصر، مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسامات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.