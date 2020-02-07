أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" و"الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" و"الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى التعاون في مجال التدريب من خلال عقد دورات تدريبية مشتركة للعاملين بشركات الإنتاج الحربي والمتدربين بالأكاديمية بالإستعانة بالخبرات المتوفرة بالأكاديمية التي تعتبر بيت خبرة، وكذا مقومات شركات الإنتاج الحربي التي تسمح بالتدريب العملي على بيئة العمل، كما سيتم التعاون بين الطرفين في مجال إعداد دراسات الأثر البيئي للمشروعات التي يتم المساهمة في تنفيذها في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة، إلى جانب تنفيذ البحوث العلمية ذات الاهتمام المشترك وكذا تحويل مخرجات البحث العلمي والأكاديمي إلى مشروعات صناعية.
وبموجب البروتوكول الموقع بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وكلية الهندسة والتكنولوجيا –التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، سيتم التعاون في مجالات البحث العلمي وبرامج التدريب الطلابي وتنفيذ مشروعات التخرج والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه للدراسات العليا من خلال الزيارات المتبادلة وتقديم التدريب العملي بشركات الإنتاج الحربي لطلاب الأكاديمية.
وأوضح "العصار"، أنه بموجب هذين البروتوكولين ستقوم وزارة الإنتاج الحربي بإتاحة التدريب الصيفي وتنفيذ برامج الزيارات العلمية لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وطلاب كلية الهندسة التابعة لها داخل مصانع وشركات الإنتاج الحربي للاستفادة بالإمكانيات العلمية والفنية المتوفرة بها من معامل وورش متطورة تخدم مختلف المجالات العلمية للطلاب، وذلك لتخريج طلاب مؤهلين لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل وقادرين على مواكبة التطور التكنولوجي.
ومن جانبه، أعرب أ.د إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن ثقته في نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه وزارة الإنتاج الحربي والوحدات التابعه لها من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة في مجالات التدريب والبحث العلمي بما تمتلكه من مقومات تكنولوجية وفنية يحتاجها الطلاب والدارسين لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها في المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل.
وأوضح "عبد الغفار"، أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ستقوم بموجب هذين البروتوكولين بالإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراة للدراسات العليا، كما سيتم تبادل انتداب أعضاء هيئة التدريس المتميزين وإجراء البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية بصورة مشتركة، على أن تكون الأولوية للبحوث التطبيقية التي تهدف إلى حل المشكلات الصناعية لربط البحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية اللازمة لشركات الإنتاج الحربي في مجالات (السلامة والصحة المهنية – تشغيل ماكينات الـCNC- التمديدات الكهربية الحديثة – دراسات الجدوى لخطوط الإنتاج الجديدة- التسويق).