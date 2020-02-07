أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" و"الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا"

ويأتي هذان التوقيعان في إطار التعاون المستمر بين الطرفين وانطلاقًا من رغبتهما في إرساء دعائم التعاون العلمي والبحثي بينهما وزيادة التعاون في مجال التصنيع والتدريب ونقل التكنولوجيا، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

ويهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى التعاون في مجال التدريب من خلال عقد دورات تدريبية مشتركة للعاملين بشركات الإنتاج الحربي والمتدربين بالأكاديمية بالإستعانة بالخبرات المتوفرة بالأكاديمية التي تعتبر بيت خبرة، وكذا مقومات شركات الإنتاج الحربي التي تسمح بالتدريب العملي على بيئة العمل، كما سيتم التعاون بين الطرفين في مجال إعداد دراسات الأثر البيئي للمشروعات التي يتم المساهمة في تنفيذها في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة، إلى جانب تنفيذ البحوث العلمية ذات الاهتمام المشترك وكذا تحويل مخرجات البحث العلمي والأكاديمي إلى مشروعات صناعية.

وبموجب البروتوكول الموقع بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وكلية الهندسة والتكنولوجيا –التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، سيتم التعاون في مجالات البحث العلمي وبرامج التدريب الطلابي وتنفيذ مشروعات التخرج والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه للدراسات العليا من خلال الزيارات المتبادلة وتقديم التدريب العملي بشركات الإنتاج الحربي لطلاب الأكاديمية.

Advertisements

وأوضح "العصار"، أنه بموجب هذين البروتوكولين ستقوم وزارة الإنتاج الحربي بإتاحة التدريب الصيفي وتنفيذ برامج الزيارات العلمية لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وطلاب كلية الهندسة التابعة لها داخل مصانع وشركات الإنتاج الحربي للاستفادة بالإمكانيات العلمية والفنية المتوفرة بها من معامل وورش متطورة تخدم مختلف المجالات العلمية للطلاب، وذلك لتخريج طلاب مؤهلين لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل وقادرين على مواكبة التطور التكنولوجي.