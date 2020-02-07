مصر | مباحث التموين تضبط 4 أطنان من الحلوى الفاسدة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث التموين تضبط 4 أطنان من الحلوى الفاسدة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت مباحث التموين بالجيزة، مدير مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بأبو النمرس، وبحوزته 4 أطنان من الحلوى الجافة، منتج نهائي، معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة مدون عليها إحدى العلامات التجارية، و4،250 طن سكر حر، ومكسبات طعم، وعسل جلوكوز، معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.