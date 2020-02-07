مصر | مصرع سائق في حاث انقلاب سيارة ملاكي بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع سائق في حاث انقلاب سيارة ملاكي بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي سائق مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق نكلا بمنطقة منشأة القناطر، مما أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاه القادم من الوراق وصولا إلى منشأة القناطر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم على الفور نقل المتوفى إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق نكلا بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.